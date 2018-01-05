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Пьяный пассажир ранил двух охранников на станции МЦК «Лихоборы»

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Мужчина расстрелял из травматического пистолета двух охранников Московского центрального кольца (МЦК). Они были госпитализированы с огнестрельными ранения.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 4 января, на станции «Лихоборы», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе столичного главка полиции.

По предварительным данным, между пассажиром и охранниками произошел конфликт, который завершился стрельбой. Мужчина произвел четыре выстрела, ранив своих оппонентов.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого 1988 года рождения, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

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