Пьяный пассажир ранил двух охранников на станции МЦК «Лихоборы»

Мужчина расстрелял из травматического пистолета двух охранников Московского центрального кольца (МЦК). Они были госпитализированы с огнестрельными ранения.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 4 января, на станции «Лихоборы», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе столичного главка полиции.

По предварительным данным, между пассажиром и охранниками произошел конфликт, который завершился стрельбой. Мужчина произвел четыре выстрела, ранив своих оппонентов.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого 1988 года рождения, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.