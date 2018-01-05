Индекс Dow Jones впервые в истории превысил уровень в 25 тыс. пунктов

Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones превысил показатель в 25 тыс. пунктов, свидетельствуют данные торгов на Нью-йоркской фондовой бирже. Подобное происходит впервые в истории.

«Еще год назад мысль о том, что Dow Jones может достигнуть 25 тыс. пунктов, казалось дикой», — отметил вице-президента нью-йоркской финансовой компании E-Trade Стива Клауссена.

По его мнению, рост Dow Jones обусловлен хорошими показателями занятости в США, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 2018 год будет успешным для американских компаний и фондового рынка. В частности, президент пообещал продолжить работу по созданию рабочих мест в стране. «Год будет прекрасным для компаний и создания рабочих мест!», — отмечал американский лидер.