Путин снял запрет на регулярные полеты в Каир
Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает RT.
Таким образом, Каир будет исключен из числа пунктов, с которыми Россия закрыла воздушное транспортное сообщение.
Кроме того, будет снята рекомендация туроператорам воздерживаться от воздушных перевозок.
Позже стало известно, что Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сняло ограничения на продажу туров в Египет.