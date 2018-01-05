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Путин снял запрет на регулярные полеты в Каир

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Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. 

Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает RT.

Таким образом, Каир будет исключен из числа пунктов, с которыми Россия закрыла воздушное транспортное сообщение. 

Кроме того, будет снята рекомендация туроператорам воздерживаться от воздушных перевозок.

Позже стало известно, что Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сняло ограничения на продажу туров в Египет.

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