Путин снял запрет на регулярные полеты в Каир

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает RT.

Таким образом, Каир будет исключен из числа пунктов, с которыми Россия закрыла воздушное транспортное сообщение.

Кроме того, будет снята рекомендация туроператорам воздерживаться от воздушных перевозок.

Позже стало известно, что Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сняло ограничения на продажу туров в Египет.