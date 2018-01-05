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ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги

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Фото: РИА Новости/Пабло Гонсалез
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ЦСКА в 16-м туре баскетбольной Евролиги на выезде проиграл «Барселоне». Встреча завершилась со счетом 85:72 (25:17, 22:25, 19:13, 19:17) в пользу «сине-гранатовых».

Самым результативным игроком матча стал армейский защитник Нандо де Коло (23 очка), передает агентство «Р-Спорт».

«Мы получили хороший урок. Говорили, что надо подойти ко второму раунду скромно, готовиться к каждому матчу. Но оказались не готовы играть так же отчаянно», — заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. 

Стоит отметить, что в 5-м туре «Барселона» обыграла еще одну российскую команду — подмосковные «Химки». Встреча завершилась со счетом 65:79 (15:25; 17:11; 25:21; 8:22).

ЦСКА после 16 туров возглавляет турнирную таблицу, в активе армейского клуба 36 очков (12 побед и 4 поражения). На втором месте идет «Олимпиакос» с 33 очками, однако у греческого клуба есть одна игра в запасе.

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