«Реал» разгромил «Нумансию» в 1/8 финала Кубка Испании

Мадридский «Реал» в рамках 1/8 финала Кубка Испании на выезде разгромил «Нумансию». Встреча завершилась со счетом 0:3 в пользу Королевского клуба.

В составе мадридской команды отличились Гарет Бейл (пен.), Иско (пен.) и Борха Майораль, причем два последних мяча были забиты в концовке встречи.

Добавим, что последние полчаса «Нумансия» играла в меньшинстве — с поля за вторую желтую карточку удалили Папе Диаманка, передает «Газета.ру».

Ответный матч, который пройдет на поле «сливочных», состоится 10 января.

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