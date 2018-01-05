Один человек пострадал при лобовом столкновении двух автомобилей в Москве

Крупное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло на востоке Москвы. По предварительным данным, пострадал один человек.

Авария произошла в районе Косино-Ухтомский на Проектируемом проезде № 45. Водитель Kia не справился с управление, выскочил на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате аварии пострадал один человек, он был доставлен в больницу. В каком состоянии находится пострадавший, не уточняется.

Добавим, что минувшей ночью в Москве выпал снег. Не исключено, что причиной аварии стали плохие погодные условия.