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Казахстан и Узбекистан после 17-летнего перерыва восстановили автобусное сообщение

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Фото: youtube.com
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Автобусное сообщение между Казахстаном и Узбекистаном восстановлено после 17-летнего перерыва. Первый автобус был запущен утром в пятницу, 5 января.

«Сегодня выполнен первый пилотный автобусный рейс с участием Узбекистана», — рассказал РИА «Новости» представитель узбекского агентства автомобильного и речного транспорта.

Автобус стартовал с автовокзала столицы Узбекистана Ташкента. Он проследует до казахского города Чимкент. По словам собеседника агентства, автобусы будут ходить ежедневно с интервалом в один час. Протяженность маршрута составит 145,2 км, а время в пути — три с половиной часа.

Пассажиров будут досматривать на контрольно-пропускном пункте «Гишт Куприк» / «Жибек Жолы». На маршруте Ташкент — Чимкент будут задействованы 40 рейсовых автобусов — по 20 с каждой стороны.

Добавим, что автобусное сообщение между двумя азиатскими государствами было прервано в середине 90-х годов прошлого века.

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