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Постпред Эквадора при ООН в Женеве поссорился с президентом и уволился

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Фото: Global Look Press
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Постоянный представитель Эквадора при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Гийом Лонг подал в отставку, заявив о несогласии с политикой президента страны Ленина Морено.

«К сожалению, я пришел к выводу, что не могу больше представлять правительство, творящее произвол, который мы наблюдаем на протяжении последних месяцев. Я отказываюсь быть сообщником опасного авторитаризма, замаскированного под фальшивое стремление к единству и духу диалога, который сегодня агрессивно завоевывает Эквадор», — приводит «РИА Новости» выдержки из письма чиновника.

Лонг отметил, что считает совесть самым ценным, что есть у человека, и его совесть «дарует заявление об отставке». Чиновник также обвинил президента Морено в предательстве идеалов, которые были заявлены в ходе предвыборной кампании.

Напомним, действующий глава Эквадора Ленин Морено пришел к власти по итогам выборов в апреле 2017 года. Политик считался продолжателем политической линии бывшего президента Рафаэля Корреа, однако позднее между Морено и Корреа возник конфликт из-за уголовного процесса против бывшего вице-президента Хорхе Гласа.

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