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Один человек погиб при столкновении машины с поездом в Приморье

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Правоохранительные органы Приморского края проводят проверку по факту столкновения легкового автомобиля с товарным поездом, в результате чего погиб один человек, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

«Установлено, что 49-летний водитель автомашины "Тойота-Марк-2", двигаясь из села Новопокровка в Дальнереченск, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале семафора и совершил столкновение с товарным поездом», –говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, еще два человека — его жена и дочь — были отправлены в больницу.

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