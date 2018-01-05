Один человек погиб при столкновении машины с поездом в Приморье

Правоохранительные органы Приморского края проводят проверку по факту столкновения легкового автомобиля с товарным поездом, в результате чего погиб один человек, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

«Установлено, что 49-летний водитель автомашины "Тойота-Марк-2", двигаясь из села Новопокровка в Дальнереченск, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале семафора и совершил столкновение с товарным поездом», –говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, еще два человека — его жена и дочь — были отправлены в больницу.