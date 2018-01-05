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Родственники жертв ДТП в ХМАО получат деньги на похороны

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Фото: Global Look Press
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Родственникам погибших в крупной автомобильной аварии Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) будет выделено 225 тыс. рублей на организацию похорон. Об этом в четверг заявил замдиректора департамента общественных связей ХМАО Галина Липатова.

«Родственникам югорчан, погибших в результате дорожно- транспортного происшествия на 158 километре автодороги Ханты-Мансийск - Нягань, планируется оказать единовременную материальную помощь в размере 225 тыс. рублей на организацию похорон», — приводит слова Липатовой ТАСС.

Как ранее сообщал портал iz.ru, 4 января в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на участке дороги Ханты-Мансийск - Нягань погибли 10 человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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