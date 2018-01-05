«Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» в 1/8 Кубка Испании

Первый матч 1/8 Кубка Испании по футболу между «Барселоной» и «Сельтой» завершился ничьей.

Прошедшая в Виго на домашней арене «Сельты» «Балаидос» встреча завершилась со счетом 1:1. На гол нападающего каталонцев Хосе Арнаиса (15-я минута) «Сельта» ответила ударом Пионе Систо на 31-й минуте, сообщает «Спорт Экспресс».

В этой встрече в составе «Барсы» на поле впервые с сентября вышел нападающий Усман Дембеле, который восстановился после травмы.

Ответный матч «Барселона» — «Сельта» пройдет 11 января на «Камп Ноу», начало игры — в 23.30 по московскому времени.

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