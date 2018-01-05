Участники ДТП на 27-м км МКАД сняли номера с машины после аварии

Предполагаемые виновники ДТП со смертельным исходом на 27-м километре МКАД сняли номера со своего автомобиля после аварии.

По данным РЕН ТВ, ехавшая на BMW компания людей, которые остались на месте аварии с участием ВАЗ 2107 и Audi, предположительно, участвовала «в гонке».

Очевидцы подтвердили, что в результате серьезной аварии погиб один человек, четверо были ранены. В данный момент на внутренней стороне МКАД между Каширским шоссе и трассой «Дон» образовалась «мертвая» пробка из-за частичного перекрытия проезжей части. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.