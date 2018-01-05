Прямой эфир

Участники ДТП на 27-м км МКАД сняли номера с машины после аварии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предполагаемые виновники ДТП со смертельным исходом на 27-м километре МКАД сняли номера со своего автомобиля после аварии.

По данным РЕН ТВ, ехавшая на BMW компания людей, которые остались на месте аварии с участием ВАЗ 2107 и Audi, предположительно, участвовала «в гонке».

Очевидцы подтвердили, что в результате серьезной аварии погиб один человек, четверо были ранены. В данный момент на внутренней стороне МКАД между Каширским шоссе и трассой «Дон» образовалась «мертвая» пробка из-за частичного перекрытия проезжей части. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шесть человек пострадали в ДТП на Киевском шоссе в Москве
Спецпункты для разбора ДТП появятся на МКАД

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017