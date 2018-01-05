Культуролог Эпштейн рассказал о творчестве художника Янкилевского

Историк, культуролог и публицист, сотрудник Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн рассказал о творческом пути и личности ушедшего из жизни в четверг художника-концептуалиста Владимира Янкилевского.

«Владимир Борисович Янкилевский начал свой творческий путь как самобытный художник удивительно рано — в конце 1950-х, когда ему не было и двадцати, когда в Москве только прошла ретроспектива Пикассо и ставшая потрясением для неподготовленных отечественных зрителей первая выставка современной американской живописи. Влияние «голубого периода» Пикассо на раннее творчество Янкилевского очевидно, но потрясает скорость, с которой он это влияние преодолел», — рассказал культуролог.

Он отметил, что Янкилевский также испытал влияние Хуана Миро и Рене Магритта, затем, в начале 1960-х сформировал свой собственный, уникальный художественный стиль. Этому стилю, по словам культуролога, художник оставался верен на протяжении всего творческого пути.

«Его масштабные пентаптихи и триптихи стали первыми концептуальными инсталляциями в русском искусстве, он, фактически, стал протородоначальником московского концептуализма, когда еще и слов таких не было. Его серии офортов, начатые в 1970-е годы, — по-моему, лучшее, что когда бы то ни было создано в этой технике российскими художниками», — отметил Эпштейн.

Культуролог также заявил, что до последних дней Янкилевский сохранял ясную гражданскую позицию и интерес к вопросам искусства, философии, теологии и академической музыки. По словам Эпштейна, искусство Янкилевского принадлежит к «золотому багажу российской культуры».

Напомним, один из родоначальников московского концептуализма Владимир Янкилевский скончался в четверг на 80-м году жизни.