Эксперт объяснил заявление МИД Украины о «билете в один конец»

Заявление консульского департамента МИД Украины о том, что поездки в Россию для жителей страны равнозначны «билету в один конец» является одним из шагов Киева по «разделению русского и украинского» народов.

Такое мнение выразил директор Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов. Он напомнил, что Украина с 1 января 2018 года ввела на границе биометрический контроль, который обязаны проходить, в том числе, и граждане РФ.

«Идет планомерная работа по разделению народов. По тому, чтобы сделать ненормальным общение обычных жителей граждан России и Украины», — заявил Денисов.

Как сообщал портал iz.ru, департамент консульской службы МИД Украины ранее призвал граждан страны отказаться от поездок в Россию, охарактеризовав их как «билеты в один конец».

Соответствующее заявление было опубликовано на странице департамента в Twitter и сопровождалось ссылкой на материал, размещенный на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В материале говорится о «незаконном задержании в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Ненастье». СБУ в тексте обвиняет ФСБ РФ в «охоте» на украинцев.