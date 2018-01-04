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Число жертв столкновения поезда с грузовиком в ЮАР возросло до 18 человек

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Фото: REUTERS
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Число погибших в результате столкновения поезда и грузовика в ЮАР увеличилось до 18 человек.

Об этом сообщил телеканал eNCA со ссылкой на представителя железнодорожной компании Prasa.

Как сообщал портал iz.ru, грузовик врезался в поезд 4 января  на участке железной дороги между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. В поезде на момент столкновения находились 713 пассажиров. 

По последним данным, в результате аварии получили травмы порядка 260 человек. 

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