Число жертв столкновения поезда с грузовиком в ЮАР возросло до 18 человек

Число погибших в результате столкновения поезда и грузовика в ЮАР увеличилось до 18 человек.

Об этом сообщил телеканал eNCA со ссылкой на представителя железнодорожной компании Prasa.

Как сообщал портал iz.ru, грузовик врезался в поезд 4 января на участке железной дороги между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. В поезде на момент столкновения находились 713 пассажиров.

По последним данным, в результате аварии получили травмы порядка 260 человек.