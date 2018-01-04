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Экипаж Васильева лидирует после трех этапов ралли «Эко Рейс» в Марокко

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Фото: youtube.com
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Экипаж российской команды в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова сохраняет лидерство в генеральной классификации по итогам трех этапов ралли «Африка Эко Рейс», передает ТАСС.

Победу на третьем этапе между марокканскими городами Агдаль и Асса одержали французы Матье Серрадори и Фабиан Люркин на MCM, которые преодолели участок длиной 400,28 км за 3 ч 48 мин. 12 с. Васильев и Жильцов отстали от лидеров на 22 с. Третье место досталось представителям из Швейцарии — Реми Вотье и Жан Брюси.

Напомним, Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini стали лучшими в заезде внедорожников. Россиянам удалось преодолеть участок длиной в 92 км за 57 мин. 22 с.

Ралли-марафон «Африка Эко Рейс» стартовал во вторник в марокканском Надоре в 10-й раз. В этом году участники преодолеют 12 этапов лишь с одним днем отдыха. В марафоне участвуют более 100 гонщиков и мотоциклистов.

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