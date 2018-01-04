Airbnb пожизненно заблокировал пользователя за новогоднюю вечеринку
Компания Airbnb пожизненно заблокировала пользователя, устроившего в арендованной комнате новогоднюю вечеринку на 250 гостей.
Мужчина арендовал за $40 комнату в доме в штате Огайо и устроил в ней новогоднюю вечеринку, о которой рассказал в Twitter.
За вход на вечеринку мужчина брал с каждого посетителя по $5.
Владелец дома, сдавший комнату, при этом находился внутри здания. Он заперся в своей спальне и вызвал полицейских, передает Associated Press.
Как отмечает издание, организатору вечеринки предъявили обвинения в порче имущества и распространении алкоголя среди несовершеннолетних.