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Airbnb пожизненно заблокировал пользователя за новогоднюю вечеринку

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Компания Airbnb пожизненно заблокировала пользователя, устроившего в арендованной комнате новогоднюю вечеринку на 250 гостей. 

Мужчина арендовал за $40 комнату в доме в штате Огайо и устроил в ней новогоднюю вечеринку, о которой рассказал в Twitter.

За вход на вечеринку мужчина брал с каждого посетителя по $5.

Владелец дома, сдавший комнату, при этом находился внутри здания. Он заперся в своей спальне и вызвал полицейских, передает Associated Press

Как отмечает издание, организатору вечеринки предъявили обвинения в порче имущества и распространении алкоголя среди несовершеннолетних. 

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