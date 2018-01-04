Airbnb пожизненно заблокировал пользователя за новогоднюю вечеринку

Компания Airbnb пожизненно заблокировала пользователя, устроившего в арендованной комнате новогоднюю вечеринку на 250 гостей.

Мужчина арендовал за $40 комнату в доме в штате Огайо и устроил в ней новогоднюю вечеринку, о которой рассказал в Twitter.

За вход на вечеринку мужчина брал с каждого посетителя по $5.

Владелец дома, сдавший комнату, при этом находился внутри здания. Он заперся в своей спальне и вызвал полицейских, передает Associated Press.

Как отмечает издание, организатору вечеринки предъявили обвинения в порче имущества и распространении алкоголя среди несовершеннолетних.