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Шесть человек пострадали в ДТП на Киевском шоссе в Москве

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Шесть человек пострадали в ДТП с участием двух иномарок на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

По данным агентства, авария произошла в четверг 60-м км Киевского шоссе между населенными пунктами Рассудово и Киевский в результате столкновения автомобилей Audi и Dodge. В числе пострадавших —  один ребенок и двое взрослых. Для госпитализации пострадавших на место происшествия были направлены два санитарных вертолета Московского авиационного центра (МАЦ).

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

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