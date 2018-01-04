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В МИД Украины назвали поездки в Россию «билетом в один конец»

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Департамент консульской службы МИД Украины предостерег граждан страны от туристических поездок в Россию, охарактеризовав их как «билеты в один конец». Сообщение опубликовано на странице службы в Twitter. 

«Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Стоит ли рисковать собственной свободой и обрекать на муки родных?!», — говорится в сообщении, дополненном ссылкой на материал на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В этом материале СБУ заявляет о «незаконном задержании в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Ненастье» и обвиняет ФСБ РФ в «охоте» на украинцев. 

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