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Три человека пострадали из-за лесных пожаров на Корсике

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Фото: Global Look Press/Scholz, F.
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Три человека на французском острове Корсика пострадали в результате лесных пожаров, вызванных ураганом «Элеанор». В результате пожара выгорело около 1,8 тыс. га лесной территории, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЧС департамента Верхняя Корсика.

Больше всего пострадал район Сант-Андреа-ди-Котоне, где площадь природных пожаров достигла 1 тыс. га. Пожар нанес серьезный ущерб местному ресторану и овцеферме. Еще 650 га леса выгорело в районе Кьятра, пожар нанес ущерб 15 домам, семь из которых полностью сгорели. В результате возгорания также погибло около 300 лошадей.

Лесные пожары затронули районы Тальо-Изолаччо, Панкерачча, Агьоне и Сорбо-Оканьяно. В борьбе с лесными пожарами и их последствиями задействованы более 300 пожарных.

Как сообщал портал iz.ru, в результате урагана «Элеанор» во Франции пострадали 26 человек. Из-за падения дерева погиб один горнолыжник, четыре человека получили тяжелые ранения. Кроме того, шторм оставил без электроснабжения свыше 200 тыс. квартир во Франции и более 20 тыс. домохозяйств в Великобритании.

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