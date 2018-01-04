Число пострадавших в ДТП с грузовиком и поездом в ЮАР возросло до 260

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в ЮАР возросло до 260 человек, еще 12 скончались. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал eNKA.

There were 713 passengers on the train when the accident happened. Transport minister Joe Masangwanyi is at the scene #TrainCrash pic.twitter.com/7HMwEgfTmn — Sikelelwa Mdingi (@SikiGeyaMdingi) 4 января 2018 г.

По словам министра транспорта ЮАР Джо Масангваньи, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как сообщал портал iz.ru, столкновение поезда с грузовиком произошло в четверг в провинции Свободное государство участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. Следовавший из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург поезд после столкновения с автомобилем сошел с рельсов и загорелся. Всего в поезде находилось 713 пассажиров. ДТП произошло по вине водителя грузовика, который не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны состава.