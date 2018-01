Число пострадавших в ДТП с грузовиком и поездом в ЮАР возросло до 260

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в ЮАР возросло до 260 человек, еще 12 скончались. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал eNKA.

There were 713 passengers on the train when the accident happened. Transport minister Joe Masangwanyi is at the scene #TrainCrash pic.twitter.com/7HMwEgfTmn