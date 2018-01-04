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Супруги из Екатеринбурга разбились на мотоцикле в Таиланде

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Natthawat Wongrat
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Супружеская пара из Екатеринбурга, отдыхающая в Таиланде, попала в ДТП. Арендовав мотоцикл для самостоятельных экскурсий, туристы получили серьезные травмы, сообщает онлайн-издание «E1.ru» со ссылкой на друзей пострадавших.

«30 декабря они арендовали байк, поехали самостоятельно на экскурсию. На обратном пути у мотоцикла отказали тормоза, Алексей потерял управление», — рассказала изданию подруга дочери пострадавшего.

По ее словам, 45-летний Алексей и его супруга Анна получили серьезные травмы и множество переломов. Первые два дня мужчина находился в состоянии комы. Пострадавших госпитализировали, в настоящее время их транспортировка в Россию невозможна в связи с тяжелым состоянием, передает ИА «Ура.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что  туристка из России, отдыхающая в бельгийском Брюгге, неудачно упала, катаясь на коньках, и получила тяжелую травму головы. Ей была оказана медицинская помощь, однако от госпитализации она отказалась. На следующий состояние женщины резко ухудшилось, ее доставили в больницу, где позже россиянка скончалась.

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