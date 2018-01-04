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Похороны разбившегося в Сирии российского пилота прошли под Саратовом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Похороны одного из пилотов, погибших при крушении российского вертолета МИ-24 в Сирии 31 декабря, состоялись в городе Пугачеве Саратовской области. Об этом заявил глава администрации Пугачевского района Михаил Садчиков.

По его словам, в Пугачеве проживают мать, отчим и сестра погибшего пилота. Он был уроженцем Кубани, но переехал в Пугачев в раннем детстве и провел там школьные годы, передает ТАСС

Как сообщал портал iz.ru, в воскресенье, 31 декабря российский Ми-24 совершил жесткую посадку в 15 км от аэродрома Хама, оба его пилота погибли. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

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