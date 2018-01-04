Путин внес изменения в состав Совбеза

Президент России Владимир Путин включил в состав Совбеза РФ нового полпреда в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева и исключении его предшественника Николая Цуканова.

Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу со дня подписания.

В документе также указана должность Александра Беглова — «полномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе».

Алексей Гордеев занимал должность губернатора Воронежской области с марта 2009 года. В декабре прошлого года политик принял решение покинуть занимаемый пост. Его отставка была одобрена президентом России.