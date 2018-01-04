Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане

ДТП с участием двух легковых автомобилей в Пестречинском районе Татарстана унесло жизни четырех человек, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГУ МВД по региону.

Установлено, что автомобиль Hyundai Creta выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ 2114. В результате погибли четверо взрослых, столько же пострадавших, среди которых — одна беременная женщина и один несовершеннолетний. Пострадавших госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.