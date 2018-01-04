Устюгов ударил палкой по рекламному щиту после провала на «Тур де Ски»

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов эмоционально отреагировал на 28-е место в масс-старте на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

Сразу после пересечения финишной линии россиянин ударил палкой по рекламному щиту, сообщает RT.

Сразу после финиша Сергей Устюгов выместил всю злость на рекламном щите pic.twitter.com/kMacgfyL2s — Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 4, 2018

Победу в гонке на 15 км свободным стилем одержал норвежец Эмиль Иверсен.

В женском масс-старте на 10 км победила норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter​