Устюгов ударил палкой по рекламному щиту после провала на «Тур де Ски»
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов эмоционально отреагировал на 28-е место в масс-старте на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе.
Сразу после пересечения финишной линии россиянин ударил палкой по рекламному щиту, сообщает RT.
Победу в гонке на 15 км свободным стилем одержал норвежец Эмиль Иверсен.
В женском масс-старте на 10 км победила норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter