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Студию британского телеканала эвакуировали в прямом эфире

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Фото: youtube.com
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Сотрудников британского телеканала эвакуировали в прямом эфире из-за срабатывания противопожарной сигнализации. 

Инцидент произошел 3 января во время вечернего выпуска новостей на канале ITV. Ведущий программы Том Брэдби был вынужден прервать вещание после того, как прозвучала сирена. 

«Окей, как вы, вероятно, поняли, у нас сработала пожарная тревога. Мы не совсем уверены, в чем дело, но, кажется, нам придется эвакуироваться. К сожалению, у нас нет выбора. Мы попробуем рассказать вам остальную часть новостей позже, если сможем», — заявил Брэдби перед тем, как покинуть здание.

Тревога оказалась ложной, вещание телеканала было восстановлено и продолжилось в штатном режиме спустя десять минут после начала перерыва. 

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