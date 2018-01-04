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Индекс РТС преодолел отметку в 1200 пунктов впервые с 2014 года

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Один из основных индикаторов фондовой биржи — индекс РТС — впервые с 2014 года поднялся до отметки в 1200 пунктов на фоне общемирового подъема фондовых площадок и нефти, а также укрепления рубля.

Согласно данным торгов Московской биржи, к 13:38 показатель вырос на 1,52% и достиг 1201 пункта. Индекс Мосбиржи вырос на 1,22% до 2179,24 пункта.

Как сообщал портал iz.ru, начало 2018 года ознаменовано ростом цен на нефть. Впервые с января 2014 года марки Brent и WTI открыли год выше $60 за баррель — $67,08 и $60,59 соответственно.

Также сообщалось, что на первых торгах 2018 года рубль укрепился по отношению к доллару и евро. 

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