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Литва выступила против возобновления работы межправкомиссии с РФ

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Президент Литвы Даля Грибаускайте выступила против возобновления работы литовско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству. По ее словам, на сегодняшний день возобновление деятельности является нецелесообразным.

«Важнейшие стратегические вопросы в сфере энергетики, транспорта, торговли решаются с привлечением веса инстанций Евросоюза, поэтому в настоящее время возрождать деятельность двусторонних «комиссий» нецелесообразно и неответственно с точки зрения национальной безопасности», — приводит слова Грибаускайте ТАСС.

Литовский президент полагает, что развитие экономических отношений с Россией, отделенных от политики, невозможно.

«Россия всегда использовала энергетические, торговые и другие инструменты как средство политического давления на другие страны», — добавила Грибаускайте. Она подчеркнула, что это подтверждает «предыдущий опыт Литвы».

Напомним, деятельность литовско-российской межправкомиссии была заморожена в 2012 года.

Ранее Даля Грибаускайте заявила о готовности к сотрудничеству с Россией без каких-либо предварительных условий. Кроме того, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис счел необходимым восстановить контакты с российскими властями в 2018 году. По его словам, на восстановление связей с Россией следует смотреть прагматично, выдерживая четкие стратегические границы.

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