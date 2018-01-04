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Додон обратился в КС из-за закона о запрете российских новостей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Молдавии Игорь Додон обратился в Конституционный суд с просьбой дать оценку закону, запрещающему трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Додон подчеркнул, что, по его мнению, закон противоречит принципам демократии и нарушает права человека, которые гарантируют конституция и Европейская конвенция по права человека.

Президент отметил, что Молдавия является правовым государством, в котором недопустимо введение цензуры.

«Исходя из этих соображений, принял решение обратиться в Конституционный суд по поводу рассмотрения конституционности положений упомянутого закона», — резюмировал Додон.

Согласно закону, принятому парламентом Молдавии, в стране запрещается трансляция теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые были произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Добавим, что президент Игорь Додон отклоняет данный документ уже во второй раз.

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