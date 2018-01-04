Командующий опроверг применение армии против протестующих в Иране

Военнослужащие Вооруженных сил Ирана не привлекались для наведения порядка в городах страны во время акций протеста.

«Этот слепой бунт был настолько незначительным, что его в зародыше подавила полиция», — заявил командующий иранской армией генерал Абдель Рахим Мусави.

Военачальник высоко оценил действия полицейских и народного ополчения при противодеййствии протестующим, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское Mehr News Agency.

Ранее сообщалось о гибели в стычках на северо-западе страны трех бойцов иранского Корпуса стражей исламской революции. Корпус официально считается частью Вооруженных сил Ирана.

Как сообщал портал iz.ru, на территории Ирана с 28 декабря проходили массовые протестные акции, поводом для которых стало повышение цен на продукты питания и рост безработицы в стране. 3 января власти объявили об окончании смуты, по их данным, в протестах участвовали менее 15 тыс. человек по всей стране.