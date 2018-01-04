Прямой эфир

Около 100 человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в ЮАР

0
Фото: Global Look Press/C. Kircher
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти 100 человек пострадали, не менее четырех погибли при столкновении пассажирского поезда и грузовика в провинции Свободное государство в ЮАР, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные местной скорой помощи Netcare 911.

По данным агентства, авария произошла в четверг на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. В результате столкновения поезд сошел с рельсов и загорелся.

Как пишет ТАСС, пассажирский поезд следовал из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург. ДТП произошло по вине водителя грузовика, который не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны состава.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы и медики. Выясняются подробности ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДТП в Боливии повлекло за собой более 30 жертв
Число погибших в ДТП в Перу увеличилось до 51 человека

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017