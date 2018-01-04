Около 100 человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в ЮАР

Почти 100 человек пострадали, не менее четырех погибли при столкновении пассажирского поезда и грузовика в провинции Свободное государство в ЮАР, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные местной скорой помощи Netcare 911.

По данным агентства, авария произошла в четверг на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. В результате столкновения поезд сошел с рельсов и загорелся.

Как пишет ТАСС, пассажирский поезд следовал из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург. ДТП произошло по вине водителя грузовика, который не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны состава.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы и медики. Выясняются подробности ДТП.