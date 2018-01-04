Около 100 человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в ЮАР
Почти 100 человек пострадали, не менее четырех погибли при столкновении пассажирского поезда и грузовика в провинции Свободное государство в ЮАР, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные местной скорой помощи Netcare 911.
По данным агентства, авария произошла в четверг на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. В результате столкновения поезд сошел с рельсов и загорелся.
Как пишет ТАСС, пассажирский поезд следовал из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург. ДТП произошло по вине водителя грузовика, который не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны состава.
В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы и медики. Выясняются подробности ДТП.
Free State: Approximately 40 injured and 4 fatalities at the train crash in Kroonstad area. @OFM9497 @Beeld_Nuus @City_Press @SABCNewsOnline @SowetanLIVE @SAfmnews @ewnupdates @News24 @TheStar_news @TheMercurySA @FatalMoves @TrafficSA pic.twitter.com/OMTSpDAcsz— Netcare911 (@Netcare911_sa) 4 января 2018 г.