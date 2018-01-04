Шарапова сыграет с чешкой Синяковой в полуфинале турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Мария Шарапова в полуфинале турнира WTA, проходящего в Шэньчжэне, сыграет с представительницей Чехии Катержиной Синяковой. Встреча пройдет 6 января.

В четвертьфинале россиянка обыграла казахскую теннисистку Зарину Дияс со счетом 2:0 (6:3; 6:3). В свою очередь, Синякова одолела соотечественницу Кристину Плишкову — 2:0 (6:2; 6:2).

Во втором полуфинальном матче румынка Симона Халеп сразится с соотечественницей Ириной Бегу.

Добавим, что призовой фонд турнира WTA в Шэньчжэне составляет $627 тысяч.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter