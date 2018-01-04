Писатель Аарон Аппельфельд скончался в Израиле

Прозаик и поэт Аарон Аппельфельд умер в возрасте 85 лет в Израиле.

Аппельфельд является одним из известнейших израильских авторов. Писатель родился в 1932 году в Румынии, вырос в украинском городе Черновцы, передает «Газета.ру».

Во время Второй мировой войны был депортирован в концентрационный лагерь, откуда бежал и скрывался в течение трех лет до прихода советской армии, в которую вступил поваром.

Аппельфельд опубликовал 43 книги, которые переведены на 30 языков. В числе престижных наград писателя французская премия Медичи за роман «История жизни».

Ранее сообщалось, что кандидатура советского писателя Константина Паустовского была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году.