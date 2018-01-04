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Британцы оценили доходы топ-менеджеров

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Фото: Global Look Press/Chris Robbins
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В 2017 году руководитель компании из индекса FTSE 100 зарабатывал годовую зарплату рядовых британцев за 28 часов. В начале 2018 года показатель изменился — теперь у топ-менеджера уйдет на это 32 часа.

К такому выводу пришло исследование, проведенное двумя британскими социологическими организациями — Центром высокой оплаты труда и Дипломированным институтом персонала и кадрового развития.

В 2016 году годовая зарплата гендиректоров компаний из индекса FTSE 100 составляла £4,5 млн ($5,4 млн). Это в 120 раз превышает среднюю годовую зарплату по стране, сообщает «Интерфакс».

FTSE 100 — британский биржевой индекс, отслеживающий цены акций ста крупнейших британских компаний.

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