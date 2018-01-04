СМИ составили список знаменитостей, которые могут умереть в 2018 году

Сайт The DeathList, ежегодно публикующий список знаменитостей, которые могут умереть, составил рейтинг на 2018 год.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в него вошли 50 человек. Точность прогноза сайта составляет в среднем 20%.

В список, в частности, вошли актер Кирк Дуглас, бывший руководитель Зимбабве Роберт Мугабе, экс-президент США Джордж Буш-старший, а также физик Стивен Хокинг.

В 2017 году сайту удалось предсказать смерть основателя Playboy Хью Хефнера, телеведущего Брюса Форсайта, певца Фатса Домино, боксера Джейка Ламотта и еще нескольких человек.

Ранее журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших песен прошедшего 2017 года.



