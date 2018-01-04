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Бизнес-миссия из Иркутской области посетит Китай

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Фото: Global Look Press/David Oxberry
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что для продвижения местной продукции в 2018 году запланировано проведение бизнес-миссии в город Тяньцзинь КНР.

В интервью «РИА Новости» губернатор выразил надежду на расширение сотрудничества. Речь идет о создании технологий совместных производств по глубокой переработке леса, а также реализации энергетических и инфраструктурных проектов региона.

КНР входит в пятерку ведущих торговых партнеров Иркутской области. Товарооборот между Приангарьем и Китаем составляет $3 млрд в год. Ранее сообщалось, что китайские инвесторы проявили повышенный интерес к туристическим проектам на Байкале.

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