Шарапова вышла в полуфинал турнира WTA в Шэньчжэне

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира WTA, проходящего в китайском Шэньчжэне. Россиянка в четвертьфинале обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс.

Встреча завершилась со счетом 2:0 (6:3; 6:3) в пользу россиянки. Матч продолжался час 29 минут.

В полуфинале турнира россиянка встретится с победительницей пары Катерина Синякова (Чехия) — Кристина Плишкова (Чехия). Встреча состоится в субботу, 6 января.

Добавим, что призовой фонд турнира WTA в Шэньчжэне составляет $627 тысяч.

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