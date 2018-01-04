Энди Маррей пропустит Australian Open из-за травмы

Британский теннисист Энди Маррей не сможет принять в первом в сезоне турнире Большого шлема — Australian Open. Причина — травма бедра.

Маррей не принимает участие в теннисных турнирах с июля прошлого года из-за травмы бедра. Ожидалось, что спортсмен сыграет на турнире ATP в австралийском Брисбене, однако он снялся с розыгрыша, передает ТАСС.

Также в турнире Большого шлема не сможет принять участие японский теннисист Кей Нисикори. Японец снялся с Australian Open из-за травмы руки, пишет газета «Спорт-экспресс».

Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) — первый в сезоне турнир Большого шлема. Он проходит в Мельбурне в конце января — начале феврале. Спортсмены играют на одной из модификаций хардового корта.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter