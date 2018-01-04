«Бруклин» Мозгова обыграл «Миннесоту» в НБА

Баскетбольный клуб «Бруклин» обыграл «Миннесоту» со счетом 98:97 в матче регулярного чемпионата НБА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», что российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов на паркет не выходил.

Лидер Восточной конференции «Бостон» на своей площадке оказался сильнее «Кливленда» (102:88).

Ранее сообщалось, что защитник «Сан-Антонио Сперс» Ману Джинобили во время матча с «Нью-Йорк Никс» (100:91) забил курьезный трехочковый, который ввел в заблуждение судей и игроков.

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