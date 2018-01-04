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Сбивший насмерть пешеходов в Омске водитель сдался полиции

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Водитель автомобиля Lada Priora, сбивший насмерть в Омске мужчину и ребенка, сдался полиции. В настоящий момент он помещен в изолятор временного содержания.

Как писал портал iz.ru, вечером 2 января водитель отечественного автомобиля совершил наезд на пешеходов на улице 19-я Марьяновская. От полученных травм скончались молодой человек 1996 года рождения и мальчик 2008 года рождения.

Водитель — 24-летний местный житель — скрылся с места аварии, бросив свой автомобиль. По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«В течение оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Омска. Вечером 3 января он самостоятельно явился в отдел полиции», — сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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