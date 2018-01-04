Форвард «Детройта» повторил рекорд Овечкина по скорости гола в овертайме НХЛ

Нападающий «Детройта» Андреас Атанасиу повторил рекорд НХЛ по скорости гола в дополнительное время в регулярном чемпионате.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», он забросил победную шайбу в ворота «Оттавы» (2:1 ОТ) через шесть секунд после начала овертайма.

Последний раз подобный рекорд повторял форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (15 декабря 2006 года). Изначально он принадлежал шведскому нападающему Матсу Сундину (30 декабря 1995 года).

Ранее Овечкин был избран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ.

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