В Японии «великого чемпиона» сумо оштрафовали за нападение на коллегу

Японский суд оштрафовал борца сумо Харумафудзи за нападение на другого сумоиста. Ранее из-за этого происшествия Харумафудзи снял с себя высшее звание в иерархии японской борьбы — «великий чемпион».

Наказание составило полмиллиона иен (около $4,4 тыс.).

«Великий чемпион» в ноябре прошлого года избил борца сумо Таканоива в баре города Тоттори. Якобы Харумафудзи не понравилось замечание младшего по рангу спортсмена, он ударил его по голове бутылкой и пустил в ход руки.

Позже чемпион подтвердил факт происшествия, но отрицал использование бутылки при избиении, сообщает «РИА Новости».

Харумафудзи Кохэй по национальности монгол. Он родился 33 года назад в Улан-Баторе, профессионально занимается борьбой с 16 лет. Настоящее имя спортсмена — Даваанямын Бямбадорж, японский борцовский псевдоним переводится как «Солнечный конь». Первоначально борец выступал в состязаниях под другим именем — «Спокойный конь».

Звание «ёкодзуна» («великий чемпион») борец получил в ноябре 2012 года. Он стал 70-м обладателем этого титула за историю профессионального сумо (с 1624 года). Ёкодзуну нельзя понизить в звании по результатам выступлений в соревнованиях, можно только дисквалифицировать и лишить титула. До Харумафудзи за всю историю сумо титула лишились лишь три «великих чемпиона».

Как писал iz.ru, другой ёкодзуна из Монголии — Хакуко, считающийся самым титулованным в мире борцом сумо, публично извинился за своего коллегу и земляка Харумафудзи