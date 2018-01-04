Угрожавшему Трампу расправой американцу предъявлены обвинения

Жителю американского штата Юта, угрожавшему президенту США Дональду Трампу, предъявлены обвинения.

Как сообщает агентство Associated Press, 33-летний Трэвис Люк Домингес в начале декабря прошлого года отправил в отделение полиции электронное сообщение, в котором рассказал о своем намерении убить Трампа.

«Я проснулся и решил, что убью президента», - написал Домингес, предупредив, что попытки сотрудников правоохранительных органов остановить его могут стоить им жизни. Домингес также неоднократно выступал с угрозами устроить массовую стрельбу и подорвать кинотеатр.

Мужчина был задержан в минувшее воскресенье. Ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая распространение угроз в адрес главы государства, сотрудников правоохранительных органов, а также предоставление полиции ложной информации. Домингесу грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал портал iz.ru, другой житель США, автор письма с угрозами на имя президента Трампа, приговорен к 14 годам лишения свободы.