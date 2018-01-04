ДТП в Боливии повлекло за собой более 30 жертв

На трассе Кочабамба-Санта-Крус в Боливии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на главу полиции провинции Чапаре Ивана Тапиа, в результате ДТП шесть человек погибли, еще около тридцати получили ранения разной степени тяжести.

Тапиа добавил, что автобус компании Trans San Francisco столкнулся с грузовиком, который перевозил домашнюю птицу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что число жертв ДТП в Перу выросло до 51 человека. Кроме того, южноамериканские СМИ уточняют, что один человек после аварии выжил. Максимо Хименес Вилкайаура выпрыгнул на шоссе за секунды до падения автобуса в пропасть. Молодой перуанец повредил себе обе руки и отделался менее значительными травмами.