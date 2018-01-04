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Движение на трассе в Югре восстановлено после ДТП с десятью погибшими

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Восстановлено движение автомобилей на трассе в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, где накануне произошла авария, унесшая жизни 10 человек.

«Движение на автодороге восстановлено», — сообщили «РИА Новости» в региональном управлении МЧС.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли 10 человек, в их числе четверо детей. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

 

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