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Правительство Югры окажет помощь родственникам погибших в ДТП

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Югорские власти заявили, что родственники погибших в аварии с участием двух автомобилей получат всю необходимую помощь.

Как сообщает сайт телеканала «РЕН ТВ», губернатор округа Наталья Комарова поручила также обеспечить условия для проведения следственных мероприятий.

 ДТП произошло на 158-м километре региональной трассы «Ханты-Мансийск - Нягань» в Октябрьском районе.

В результате аварии от травм несовместимых с жизнью погибли 10 человек. Среди них - четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что количество жертв аварии в Перу увеличилось до 51 человека. 

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