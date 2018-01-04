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«Арсенал» и «Челси» сыграли вничью в английской Премьер-лиге

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Фото: REUTERS/John Sibley
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Футболисты «Арсенала» и «Челси» сыграли вничью в матче 22-го тура английской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Счет в матче на 63-й минуте открыл полузащитник «канониров» Джек Уилшир. «Челси» сравнял счет усилиями Эдена Азара уже на 68-й минуте. На 84-й минуте «Челси» вырвался вперед благодаря удару защитника Маркоса Алонсо, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Однако «Арсенал» смог уйти от поражения в домашнем матче: на 90-й минуте гол в ворота «аристократов» забил Эктор Бельерин.

После 22-го тура «Челси» набирает 46 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице, «Арсенал» с 39 очками идет шестым.

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