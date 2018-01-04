Банковские работники Финляндии начали повторную забастовку

Банковские служащие Финляндии начали повторную двухдневную забастовку после первой попытки, не принесшей результатов на переговорах профсоюза с работодателями, сообщила профсоюзная организация Pro.

«Все возможные проблемы с интернет-банкингом не будут устраняться во время забастовки», — приводит «РИА Новости» сообщение профсоюза, отметившего, что это условие будет единственным отличием от забастовки в прошлый раз.

Во время забастовки будут закрыты все банковские отделения, услуги колл-центров могут предоставляться с задержкой.

Банковские служащие не согласны с работодателями в вопросе режима работы в выходные дни.