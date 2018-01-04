Появилось видео испытаний украинского ракетного комплекса «Гром-2»

Украинские военные проверили двигатель нового оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Видео с прошедших испытаний опубликовано на YouTube.

Как сообщает телеканал 112, новый ракетный комплекс создается с целью нанесения ударов по стационарным целям с расстояния от 50 до 280 км. Боевая часть его баллистической ракеты весит 480 кг.

Некоторых пользователей YouTube не впечатлила новинка украинской военной промышленности. «Обычная показуха. Они до этого рассказывали, что провели успешные испытания новейшей реактивной системы залпового огня "Ольха", а на самом деле тестировали просроченные советские "Ураганы", чтобы пролонгировать их дальнейшее хранение и использование», — заметил один из участников обсуждения.

